Zhik 29er National Championship at the WPNSA - Day 3

by Paul Hammett today at 11:37 am

Day 3 of the Zhik 29er UK Nationals saw 4 races sailed in 11-15 knots in Weymouth Bay and was a day when a few pairings put a marker down for the Championships.

Safety Lead Michael Black commented that the day’s racing was sailed in champagne conditions. In the Gold Fleet Nick Robins and Billy Ozanne led the way with a 1,1,2,4 to leap frog to the front of the standings with the Norwegian pairing of Mathias Berthet and Alex Franks-Penty tied on 31 points with Max Clapp and Ross Banham. No doubt Mathias and Max could compare notes of their experiences at the Optimist Worlds where Mathias finished 2nd in 2016 compared to Max’s 13th in 2012.

The changed winds have shuffled the pack after the lighter winds of qualifying and 4 more races are planned Wednesday in a similar forecast breeze 11-18 knots. With the first discard coming in after 5 races expect further changes to the standings. Hannah Bristow and Emily Covell lead the Ladies in 4th with Charlotte Ormerod and Daniel Lewis leading the Mixed Category in 12th. Henry Chandler and Louis Johnson are leading Juniors.

In Silver fleet some close racing is also taking place with Luke and Ewan Gribbin tied with Iain Bird and Anna Rowe on 60 points. Emma Tardrew crewed by Rex Farrant is poised a point behind followed by brother George Tardrew crewed by Henry White.

As the wind has increased and the Finals series becomes more important the fleet has reduced its penchant for UFD/OCS/BFD and Race Officer Stuart Childerley and team have rattled through the racing with a total of 24 races in 3 days so far and another 14 races to go. The forecast suggests there is a very good chance of a full series with the Black tie dinner on the last night after an interesting Karoake on Tuesday night.

Results after Day 3:

Pos Nat Sail No Bow No Helm Crew Clubs Q F1 F2 F3 F4 Pts Gold Fleet 1 GBR 14 71 NICK ROBINS BILLY VENNIS‑OZANNE HAYLING ISLAND SC / HAYLING ISLAND SC/ST 10 2 1 4 1 18 2 NOR 2662 72 MATHIAS BERTHET ALEX FRANKS‑PENTY KONGELIG NORSK SEILFORENING / ASKER SEIL 3 8 8 2 10 31 3 GBR 15 67 MAX CLAPP ROSGO BANHAM ROYAL SOUTHERN YC / BEWL VALLEY SAILING 1 4 3 3 20 31 4 GBR 2379 56 HANNAH BRISTOW EMILY COVELL LEIGH & LOWTON SC / HAYLING ISLAND SC 2 11 7 9 4 33 5 GBR 1902 15 HUW EDWARDS ROWAN EDWARDS CLWB HWYLIO PWLLHELI SC 13 6 15 1 5 40 6 GBR 2399 58 BOBBY HEWITT HARRY DURCAN LEIGH & LOWTON SC 5 1 12 6 17 41 7 GBR 2139 30 FREDDIE PETERS ELLIOT WELLS HISC 25 3 2 12 3 45 8 GBR 2241 40 HENRY JAMESON TOBY ATHERTON HAYLING ISLAND SC / GURNARD SC/HISC 4 9 13 13 6 45 9 GBR 2340 50 EWAN WILSON RORY ROSE WORMIT BOATING CLUB / ASYC 7 10 14 8 9 48 10 GBR 2344 54 JAMES HAMMETT JAMES EALES HISC / RLYC 19 7 16 5 2 49 11 GBR 2337 48 DAN ARMSTRONG FIN ARMSTRONG RTYC 26 5 6 7 8 52 12 GBR 2236 39 CHARLOTTE ORMEROD DANIEL LEWIS OXFORD SC / DRAYCOTE WATER SC 6 12 5 14 23 60 13 GBR 2343 53 BELLA FELLOWS ANNA STURROCK LOCH TUMMEL SC/ROYAL TAY YC 8 15 11 17 16 67 14 GBR 2347 55 FREYA BLACK ORLA MITCHELL HISC 9 19 10 20 11 69 15 GBR 2341 51 PATRICK CROGHAN DOMINIC LEWIS QUEEN MARY SC / BOSHAM SC 17 24 18 10 7 76 16 GBR 2025 22 SARAH JARMAN NICK DEVEREUX RLYMYC / BUDWORTH SC 16 14 21 15 15 81 17 GBR 2203 34 HATTIE ROGERS NATHANIEL GORDON ROYAL LYMINGTON YC / HISC 15 13 20 16 22 86 18 GBR 2332 46 TOBY COPE HARRY PULFORD CARSINGTON SC/RUDYARD LAKE SC / LLYN BRE 27 28 4 19 12 90 19 GBR 232 25 OLLIE DIXON DYLAN WALENDY‑ WRIGLEY ROYAL HARWICH YC / HARWICH TOWN SC 28 35 9 11 13 96 20 GBR 2123 29 JESSIE MAIN JESS JARMAN WARSASH SC 12 17 17 23 30 99 21 GBR 2479 63 COURTNEY BILBROUGH HANNA BRANT HISC 23 21 22 22 26 114 22 GBR 138 1 SAM JONES JOE BRADLEY HILL HEAD SC 20 20 28 25 25 118 23 GBR 2173 32 ETHAN LEAHY ROBERT RICHARDSON WINDERMERE SCHOOL / RWYC/ULLSWATER YC 37 16 19 18 31 121 24 GBR 1858 13 HENRY CHANDLER LOUIS JOHNSON EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC / HAYLING 21 27 25 29 19 121 25 GBR 2432 60 CAITLIN WEBSTER LUCY FERGUSON CHEW VALLEY LAKE SC/HISC / WINDERMERE SC 18 18 27 32 27 122 26 GBR 2493 65 EWAN LUKE ZAC BLOMELEY LLANDUDNO SC 31 22 29 28 14 124 27 GBR 2478 9 SAM KNEALE CIAN ASHBY CHRISTCHURCH SC/ROYAL LYMINGTON YC 11 32 31 30 29 133 28 GBR 1903 24 RYAN BUSH LOUIS GIBBS BRISTOL CORINTHIAN YC / CHEW VALLEY LAKE 30 26 26 24 28 134 29 GBR 2118 28 JAMES HOLLIS JAKE HARDMAN RTYC / HISC 36 23 24 21 32 136 30 GBR 773 4 ALICE SMITH MATT HODGES QMSC/HISC / QUEEN MARY SC 32 33 23 26 24 138 31 GBR 2696 74 MICHAEL DYER SAMUEL DYER HERNE BAY SC 33 31 30 27 18 139 32 GBR 2694 44 CHARLOTTE GORDON DANI MIDDLETON PARKSTONE YC / SALTASH SC 14 29 33 35 34 145 33 GBR 2289 42 PIERCE HARRIS ALFIE COGGER WINDERMERE SCHOOL 22 25 34 33 35 149 34 GBR 2695 73 GEORGE RICHARDS GREGORY BROWN R LYM Y C / LYMINGTON TOWN SC 34 30 35 31 21 151 35 GBR 2229 38 HANNAH ROBERTS‑STRAW JESS FLINT CARDIFF BAY YC / RUTLAND SC 29 34 32 36 33 164 36 GBR 2477 62 ALICE HANDLEY ZOE JAMES HISC 24 36 RET 34 36 168 37 GBR 2494 66 MORGAN ARCHER ELLIE WALL BLUE CIRCLE SC / QUEEN MARY SC 35 RET DNS DNC DNC 187 Silver Fleet 1 GBR 2539 68 LUKE GRIBBIN EWAN GRIBBIN PAIGNTON SC 38 5 2 1 14 60 2 GBR 2381 57 IAIN BIRD ANNA ROWE HISC / ISLAND BARN RESERVOIR SC 42 6 7 4 1 60 3 GBR 2022 21 EMMA TARDREW REX FARRANT HAYLING ISLAND SC 43 9 3 2 4 61 4 GBR 900 6 GEORGE TARDREW HENRY WHITE HAYLING ISLAND SC / HISC 47 1 4 10 7 69 5 GBR 2329 45 FERGUS FOX HARRY FOX BURGHFIELD SC 45 7 8 5 5 70 6 GBR 2336 47 MILLIE ALDRIDGE JESS JOBSON PARKSTONE YC / ROYAL TORBAY YC 40 2 10 17 8 77 7 GBR 2545 69 CHRIS JAMES JAMES HALL HISC/ROYAL SOUTHERN YC / HISC 48 4 12 13 2 79 8 GBR 2222 36 CHARLES ELLIOT JACK MILLER HAYLING ISLAND / FELPHAM SC 56 14 6 3 3 82 9 GBR 2172 31 ANA PATERSON MADDIE WYLIE YORKSHIRE DALES SC 52 3 9 9 12 85 10 GBR 2305 43 BEN BATCHELOR MAT PERRY ISLE OF MAN YC 53 10 1 11 11 86 11 GBR 2216 35 WILL CUNLIFFE JAMES CUNLIFFE ROYAL TORBAY YC 55 15 5 8 6 89 12 GBR 2113 27 RORY FULTON JAMIE MACAULAY BOUGH BEECH SC 51 11 16 12 9 99 13 GBR 382 3 SAM COOPER ANNA ZUURMOND MENGEHAM RYTHE SC 39 8 19 21 13 100 14 GBR 2028 23 ALICE SENIOR CAITIE ATKIN MOUNTBATTEN WATERSPORTS CENTRE / WHITSTA 49 12 13 6 23 103 15 GBR 938 7 HARRISON PYE HARRY JONES DRAYCOTE WATER SC / DRAYCOTE WATER SC/HA 41 17 18 15 24 115 16 GBR 843 5 ISHBEL ZUURMOND OLI KING MENGEHAM RYTHE SC / HISC 58 23 14 14 10 119 17 GBR 2223 37 EDDIE FARRELL OLIVER GIBSON LLANDUDNO SC 65 20 17 7 19 128 18 GBR 2018 20 LUCY WILSON BEN IBBOTSON ASYC/RTYC / ANNANDALE 54 25 22 16 16 133 19 GBR 1504 11 ELLIE WALTON EMMA BARNETT DRAYCOTE WATER SC/HISC / DRAYCOTE WATER 44 30 23 19 17 133 20 GBR 2175 33 RORY ANGUS GREGOR ANGUS WORMIT BOATING CLUB / ROYAL TAY YC/WORMI 57 19 11 29 22 138 21 GBR 2627 70 SAM WRANKMORE IMOGEN ASQUITH HILL HEAD SC 62 16 15 18 27 138 22 GBR 2433 61 LOUIS WRIGHT WILL JARMAN 63 22 21 24 15 145 23 GBR 2414 59 ELODIE EDWARDS AMY BALE CLWB HWYLIO PWLLHELI SC / SOUTH CAERNARF 50 13 35 23 UFD 160 24 GBR 1972 18 VICKY COWAN PHILLY ALA HAYLING ISLAND SC/STOKES BAY / HISC 46 21 34 30 29 160 25 GBR 2242 41 ELLEN MORLEY HANNAH TUCKER BSC / BURNHAM ON CROUCH SC 68 26 27 22 20 163 26 GBR 1324 10 ROSIE HILL IEUAN HARRISON STOKES BAY SC 72 32 20 20 21 165 27 GBR 313 2 MEGAN THORNLEY JAMES ABBATT ULLSWATER YC 59 24 26 28 32 169 28 GBR 1959 17 IZZI BRISTOW SIMON HALL LEIGH AND LOWTON SC / LEIGH AND LOWTON/W 64 29 24 26 28 171 29 GBR 1908 16 BETH ALBONE ASHLEY DEATON CHICHESTER YC/MILTON KEYNES SC / ROYAL H 61 18 30 25 RET 173 30 GBR 1702 12 OLIVER FELLOWS WILL ADLER CASTLE COVE SC 67 27 28 33 18 173 31 GBR 2342 52 ANNABEL WHELAN ISOBEL CLARKE HAYLING ISLAND SC 60 31 32 31 30 184 32 GBR 2016 19 TOM BOOTH ARCHIE HALLETT PLYMOUTH YOUTH SAILING/YEALM YC 74 28 25 32 26 185 33 GBR 2485 64 WILLIAM TAYLOR FREDDIE WOOTTON ESSEX YC 66 34 29 35 25 189 34 GBR 1200 8 ALEX RATSEY BERTIE RATSEY ROYAL WESTERN YC 69 33 33 27 31 193 35 GBR 1867 14 TOM HOLLIDAY ELLA JOHNSON EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC 75 35 31 34 RET 214 36 GBR 2042 49 WILLIAM PENNY ABBIE SYKES HORNING SC / RHS 73 36 36 DNS DNC 223 37 GBR 2111 26 JULIA STAITE HANNAH MORRIS HISC / WARSASH SC 71 37 DNS DNC DNC 225 38 GBR 1867 14 TOM HOLLIDAY OLLIE DENNIS EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC 70 DNC DNC DNC DNC 226