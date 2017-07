Allen & PA Consulting RS Feva Worlds in Medemblik - Day 2

by Jon Partridge today at 12:41 pm

Day 2 of the RS Feva World Championships presented by PA Consulting and Allen Sailboat Hardware started with an AP Flag. The sun was out but the breeze was not.

AP was soon follow by AP over 1, then AP over 2, then AP over 3 and finally AP over 4. The RS Feva sailors clearly enjoyed their time chilling out in the boat park but were glad to get afloat when the flag finally came down.

177 boats from 18 nations took to the water in fantastic sunshine and light air, in anticipation that the breeze would build in the afternoon. For about an hour the sailors chilled out in rafts around support boats. Finally the breeze arrived and the last AP on board the committee boats was lowered.

True to form the PRO wasted no time in getting the first start away. In shifty conditions the day was going to continue to frustrate. A big wind shift and some over-keen starters lead to a general recall in the first race.

Finally the Yellow flight was under way and heading up the beat with the Blue fight starting behind them. As the leaders in the Blue fleet reached the windward mark the race was abandoned due to a massive wind shift. Unfortunately the second race of the day had the same fate.

As the breeze continued to build the third attempt at getting race 4 completed was successful with all three flights completing the course. After over four hours on the water the PRO abandoned for the day marking the end of the qualifying series.

Race 4: Yellow Flight was won by ITA6156 Filippo Cestari/Davide Carbonelli, Blue Flight by CZE5707 Jakub Dobry/Tereza Dobra and Red was NZL6896 Eli Leifting/Rose Dickson.

At the end of qualifying Eli Leifting/Rose Dickson from NZL will start Gold fleet on 1 point, but this World Championships is still wide open and truly international.

As the sailors finally came ashore end the end of a tricky day there were many tired young faces, but a good night's sleep will ensure all sailors are ready to battle out in their fleets as the busy end of the championship starts.

Results after day 2:

Pos Sail No Name R1 R2 R3 R4 Points 1 NZL 6896 Eli Liefting~ Rose Dickson~ M ‑6 3 1 1 5 2 GBR 6309 William Pank~ Finlay Campbell~ B 1 4 1 ‑6 6 3 GBR 6680 Tom Storey~ Ollie Kent~ B 1 ‑4 4 2 7 4 GBR 6505 Henry Jameson~ Rupert Jameson~ B~ F 2 3 ‑7 2 7 5 GBR 5764 Jamie Rastrick~ Madeleine Bristow~ M ‑3 2 2 3 7 6 GBR 4627 Ben Hutton‑Penman~ Lucy Hewitson~ M ‑7 2 5 3 10 7 GBR 230 Dylan McPherson~ Dylan Collingbourne~ B 2 6 ‑17 3 11 8 GBR 5028 Matthew Taylor~ William Carron~ B ‑9 2 4 5 11 9 NED 4551 Bo van Wendel de Joode~ Olivier Elderenbosch~ M~ A 5 ‑25 3 4 12 10 ITA 6156 Filippo Cestari~ Davide Carbonelli~ B ‑19 11 2 1 14 11 CZE 4648 Michal Koštýr~ Klára Kulhánková~ M 5 1 8 ‑22 14 12 HKG 6599 Julian fung~ Dolf Hendriksen~ B 8 ‑10 2 4 14 13 NED 1619 Liselotte Beemster~ Rick van de Luur~ M 7 5 ‑8 2 14 14 CZE 5707 Jakub Dobry~ Tereza Dobra~ M~ F 11 ‑13 5 1 17 15 SWE 3832 Oscar Andersson~ Amanda Ljunggren~ M 9 1 ‑10 7 17 16 GBR 4100 Sian Talbot~ Eloise Clapson McBride~ G ‑17 1 3 14 18 17 GBR 6037 Freddy Wood~ Phoebe Peters~ M 4 10 4 (bfd) 18 18 GBR 2422 Harrison Pye~ Fergus Pye~ B~ F ‑14 5 10 5 20 19 GBR 5846 Pierce Harris~ Alfie Cogger~ B 8 4 9 (dnc) 21 20 GBR 6540 Ewan Wilson~ Teddy Ferguson~ B 11 (ufd) 7 4 22 21 NED 3475 Gijs Dutilh~ Ocker Stoop~ B ‑20 12 3 8 23 22 GBR 1915 Lauren Discombe~ Sophie Dorrington~ G 15 ‑31 1 8 24 23 GBR 5626 Sophie Johnson~ Becky Caiger~ G ‑12 5 9 10 24 24 GBR 6300 Blythe Berry~ Raulf Berry~ M~ F 2 10 13 ‑19 25 25 GBR 5775 Sophie Dennis~ Dilly Ala~ G 7 ‑15 5 13 25 26 GBR 6199 Ethan Gerrell~ Ellen Morley~ M 3 18 ‑19 6 27 27 IRL 6548 Henry Start~ Morgan Devine~ B 17 6 ‑27 5 28 28 ITA 3618 Sofia Colledan~ Elena De Luca~ G 10 11 ‑14 7 28 29 GBR 6214 Robbie McDonald~ Ellie McDonald~ M~ F 8 6 15 (bfd) 29 30 GBR 2093 Rohan Murphy~ Lelia Peckham~ M 15 7 7 (bfd) 29 31 GBR 6536 Henry Rastrick~ Amelia Webster~ M 4 ‑21 18 9 31 32 NED 5254 Wiebrand de Vos~ Gijs Zuidema~ B 10 13 8 ‑25 31 33 GBR 6312 Josh Davies~ Ian Ratnage~ B 6 11 ‑15 15 32 34 GBR 5453 Joshua Davies~ Jack Oakley~ B 14 7 11 ‑17 32 35 GBR 6330 Flo Peters~ Issy Spurway~ G 5 14 14 (bfd) 33 36 GBR 6264 Eddie Farrell~ Kevin Farrell~ B~ F 9 ‑28 9 15 33 37 NED 4494 Dirk Elderenbosch~ Otto de Fraiture~ B ‑18 9 12 12 33 38 GBR 6305 Anne Marie Ratnage~ Alice Parker~ G 6 19 11 ‑20 36 39 GBR 2047 Issy Taylor Jones~ Harvey OSullivan~ M 13 17 ‑24 6 36 40 GBR 5288 Caitlin Webster~ Lucy Ferguson~ G 17 8 ‑17 11 36 41 EST 4336 Veronika Kuvatova~ Hannah Tuulas~ G 18 9 ‑28 10 37 42 NED 2878 Isabelle Zielinski~ Jildou Gerritsen~ G ‑19 9 12 16 37 43 EST 4326 Oskar Tiidemann~ Luca Remmel~ B 31 3 6 (bfd) 40 44 NED 3465 Joris Nankman~ Arthur Nankman~ B~ F 16 ‑23 17 7 40 45 GBR 3672 Alexander Ratsey~ Bertie Ratsey~ B ‑22 21 10 9 40 46 GBR 6819 Blake Wilson~ Sam Dickinson~ B 1 7 33 ‑36 41 47 NED 5057 Gijs Niewold~ Jacobine Leemhuis~ M 3 15 ‑31 23 41 48 NED 5251 Robbert Huisman~ Dennis Abma~ B 14 21 6 ‑25 41 49 GBR 4079 Annie Hammett~ Emma Wells~ G ‑22 16 12 13 41 50 GBR 5847 Julia Barnes~ Lauren Paton~ G 16 13 ‑20 13 42 51 NED 4450 Luuk de Wijn~ Sjoerd de Wijn~ B~ F 4 19 ‑21 21 44 52 GBR 2383 Patrick Whelan~ George Sherwood~ B 12 14 ‑34 18 44 53 NED 5878 Itte Klimp~ Imme Rijk~ G~ F 12 ‑20 16 16 44 54 GBR 6289 Max Beverley~ Sam Rawlins~ B 13 ‑23 22 11 46 55 GBR 4904 Katheryn Byne~ Phoebe Jones~ G ‑24 8 23 16 47 56 ITA 3948 Alvise Colledan~ Alberto Cieno~ B ‑31 18 11 18 47 57 NED 5089 Selma van der Tuin~ Sam Leenhouts~ M ‑29 22 16 12 50 58 NED 587 Lot Groen~ Daphne Feberwee~ G 20 ‑43 22 9 51 59 CZE 4415 Jakub Nejezchleba~ Monika Krenková~ M 10 ‑40 29 12 51 60 SWE 2895 Sara Bergelin~ Klara Johansson~ G 23 14 ‑42 14 51 61 GBR 3373 Ching Wong~ Elinor O'Leary~ G 23 17 13 ‑28 53 62 GBR 4626 Tim Hire~ Abby Hire~ M~ F 27 16 ‑37 11 54 63 GBR 5517 Maggie Rickman~ Nancy Rickman~ G~ F 25 ‑27 15 15 55 64 GBR 6318 Angus Kilpatrick~ Freddie Ellis~ B ‑28 12 24 21 57 65 CZE 534 Anna Justova~ Nela Viscorova~ G 15 24 20 ‑30 59 66 ITA 4915 Tuci Leone~ De Cristofano Lucrezia~ M 22 ‑33 20 17 59 67 GBR 6364 Thomas White~ Josie Meredith~ M ‑28 17 21 21 59 68 CZE 5344 Petr Tupy~ Dan Viscor~ B 13 29 18 (dsq) 60 69 ESP 4491 Susana Hurtado Gutiérrez~ Cecilia Rodríguez Ruenes~ G ‑26 15 21 24 60 70 NED 5882 Mette Rijk~ Femme Rijk~ G~ F ‑26 22 19 19 60 71 GBR 5627 William Caiger~ Caitlin Morley~ M 40 8 13 (dnc) 61 72 GBR 3737 Elias Marchetti~ Federico Roma~ B 25 ‑37 6 31 62 73 NED 5881 Hanna Rijk~ Marlies Schouten~ G 21 32 ‑26 10 63 74 GBR 6106 Ben Leffek~ Ben Dearden~ B ‑33 27 14 22 63 75 CZE 2186 Jaroslav Cermak~ Petr Kostal~ B~ F (dnc) 16 23 24 63 76 GBR 4545 Ella Phelps~ Molly Entwistle~ G 19 26 ‑34 20 65 77 EST 4335 Thor Kaspar Marvet~ Helen Ausman~ M 21 ‑32 29 17 67 78 LTU 1848 Tauras Dambrauskas~ Lukas Ceika~ B ‑38 19 24 24 67 79 GBR 3159 Julia Staite~ Samantha Edwards~ G 20 ‑31 22 27 69 80 SWE 6045 Kettil Leke~ Viktor Sönnergren~ B 11 26 33 ‑42 70 81 GBR 6524 Ollie Bunce~ Archie Baker~ B ‑29 25 29 19 73 82 AUT 6217 Johanna Böckl ~ Benjamin Kogard~ M~ J 26 22 ‑38 26 74 83 ITA 3946 FORTI LUDOVICA~ Limoli luca~ M 39 (dsq) 23 14 76 84 GBR 6311 Ellie Wild~ Izzy Willis~ G 25 20 31 (dnc) 76 85 ITA 2628 Scheda Riccardo~ Scarpa Tomasso~ B 31 30 ‑40 18 79 86 NZL 6846 Cameron Todd~ Danny~ Su~ B 23 ‑39 25 32 80 87 CZE 695 Kostalova Bara~ Kostalova Anna~ G~ F 27 ‑48 27 26 80 88 GER 5907 Fritz Meyer~ Jonas Schuldt~ B ‑43 41 18 25 84 89 ITA 4921 Leonardo Perina~ Lorenzo Orlandi~ B ‑36 28 27 29 84 90 GBR 4407 Ollie Jenkins~ Josh Hobbs~ B ‑39 27 28 29 84 91 USA 6569 Nicholas Ross~ Blake Latta~ B 30 ‑37 26 29 85 92 GBR 4963 Hamish Morley~ Anna Morley~ M~ F ‑58 42 36 8 86 93 GBR 6293 Alex Heap~ Alex Lwrence~ B 36 24 ‑39 27 87 94 LTU 2149 Jurgis Jurgelionis~ Arijus Dambrauskas~ B 37 20 (dnc) 32 89 95 GBR 6494 Freddie Pitcher~ Charlie Corbett~ B 34 34 ‑51 22 90 96 ITA 5333 Nicolò Roina~ Filippo Munaretto~ B 40 26 25 (dnc) 91 97 GBR 4470 Quinn Edmonds~ Fin Oliver~ B 30 31 30 ‑44 91 98 HKG 6310 Sean Lee~ Ed Salmon~ B ‑42 37 32 23 92 99 LTU 5425 Kajus Oškutis~ Aidas Banevicius~ B ‑44 23 33 37 93 100 GBR 6292 Patrick Fulton~ Blake Phillpot~ B ‑46 24 28 41 93 101 CZE 3647 Jakub Václavík~ Štepán Sedlák~ B 35 (dns) 31 27 93 102 NED 5255 Abel Jansen~ Emma Jansen~ M~ F 32 ‑47 30 31 93 103 NED 3470 Joost Dragt~ Charlotte Dragt~ M~ F 28 36 ‑50 31 95 104 LTU 870 Gabriele Petraityte~ Daumante Petraityte~ G 32 33 (ufd) 30 95 105 GBR 6153 Issy Leetch~ Libby Petit~ G 33 (ufd) 30 32 95 106 GBR 1844 Sebastian Gotto~ Joe Heap~ B (dnc) 25 38 33 96 107 ITA 5017 Forasacco Nicolo~ Drago Stefano~ B 21 (dsq) 16 dsq 97 108 ITA 5788 Faoro Tea~ Perbellini Federica~ G 18 (ufd) 19 dnc 97 109 NED 5253 Frank Wijkstra~ Jorn Swart~ B 35 42 ‑43 20 97 110 IRL 2289 Liam Donnelly~ Aidan Donnelly~ B 34 29 34 ‑39 97 111 NED 4108 Luisa de Marez Oyens~ Isabelle van Mourik~ G 32 36 ‑37 30 98 112 NED 5936 Hilbrand Rustema~ Tom Piena~ B ‑42 35 25 40 100 113 GBR 6296 Tom Evans~ Max Lawrence~ B 33 35 32 (bfd) 100 114 CZE 5162 Lucie Kosatova~ Eliska Richterova~ G 34 32 ‑49 34 100 115 GBR 4240 Tess Sadowski~ Joe Warwicker~ M ‑45 41 32 28 101 116 SWE 1540 Erik Wahlberg~ David Wahlberg~ B~ F 30 12 (dnf) dnc 102 117 CZE 5703 Veronika Cibulkova~ Vojtech Cibulka~ M~ F 16 51 37 (dnf) 104 118 GBR 6200 Freddie Fisher~ Rachel Pyke~ M 39 18 ‑47 47 104 119 GBR 4682 Martha Waples~ Izzie Corbett~ G 41 ‑52 40 23 104 120 NED 6486 Laura van den Acker~ Femke van den Berg~ G 37 ‑45 26 41 104 121 CHN 6771 Ouyang Huiyun~ Ouyang Huixin~ G ‑51 29 35 40 104 122 GBR 5802 Alice Lucy~ Archie Bagshaw~ M 29 38 ‑44 38 105 123 CZE 906 Matous Hlavacek~ Klara Kaltounkova~ M 38 42 ‑43 26 106 124 CZE 4195 Jiri Smrcka~ Lukas Kosata~ B 37 30 ‑47 39 106 125 GBR 105 Catriona Forrest~ Evie Tynan~ G 35 ‑49 35 37 107 126 CZE 5706 Štepán Mann~ Jan Richter~ B 24 34 50 (bfd) 108 127 SUI 4710 Kira van Woudenberg~ Sophie Dransfeld~ G ‑45 38 35 35 108 128 GBR 6525 Sian Nutter~ Issy Heller‑Janes~ G 38 30 41 ‑43 109 129 NED 1174 Bruno Bakker~ Tjalle Swen~ B~ J ‑43 40 42 28 110 130 GBR 6894 Olivia Bracey‑Davis~ Ellie Rush~ G 41 36 ‑48 33 110 131 NED 6076 Christiaan Koek~ Sybrant Koek~ B~ F 42 28 41 ‑49 111 132 NED 3210 Naomi van Gemerden~ Emily Lenselink~ G ‑46 35 45 33 113 133 GBR 6291 Henry Kaplan~ Dylan Thatcher~ B 41 34 ‑52 40 115 134 GBR 6277 Ben Hampson~ Theo Rangarin~ B ‑45 40 42 34 116 135 CHN 6495 Xe Xiao Ming~ Ye Ming Zhu~ M~ A 47 ‑52 36 34 117 136 SUI 4707 Nils Hoffmann~ Leon Dransfeld~ B 44 33 43 ‑53 120 137 CZE 4986 Jáchym Kubu~ Samuel Kiszka~ B 36 39 45 (bfd) 120 138 GBR 1842 Thomas Alston~ Georgina Mann~ M (dnf) 46 40 38 124 139 GBR 6321 Keelin Greene~ Amelia Greene~ G~ F 40 43 41 (bfd) 124 140 GBR 627 James Pitcher~ Sophie Dawson~ M 50 ‑51 39 36 125 141 NED 4309 Borg Swen~ Wietske de Jong~ M 48 44 ‑51 35 127 142 HKG 6529 Anouar Kabbaj~ Riccardo Tocco~ B ‑53 48 38 41 127 143 HKG 6766 Samantha Sharp~ Hannah Crawford~ G ‑53 38 46 43 127 144 NED 1620 Anne Sophie Vincent~ Hester van der Burg~ G~ J 48 47 ‑52 36 131 145 ITA 1650 Secchi Constantino~ Claut Tobia~ B 49 43 39 (dnc) 131 146 DEN 4370 Noah Obel~ Rumle Dam Christensen~ B 24 48 (dnc) bfd 132 147 GBR 2044 Samuel Briggs~ Conall Moffat~ B 46 ‑54 49 38 133 148 GER 3332 Peer Schroedter~ Louise Masuhr~ M 43 45 45 ‑46 133 149 NED 4928 Wessel van der Burg~ Eric Vincent~ B ‑51 51 48 35 134 150 GBR 6150 Matt Nagel~ Kata Kemp~ M 48 ‑49 44 42 134 151 NED 1988 Quinten van Dissel~ Daniel Kuyper~ B 52 ‑53 46 37 135 152 HKG 6790 Ulysse Ha Thuc~ Johan van den Berg~ B~ J ‑47 45 46 44 135 153 GER 6101 Jan‑Hendrik Vagelpohl~ Jonathan Pörksen~ M ‑55 44 53 39 136 154 IRL 6845 Jeff McGovern~ Mark Mulvey~ B ‑55 47 47 43 137 155 GER 5605 Clara Pangalos~ Elsa Pangalos~ G~ F ‑54 49 44 45 138 156 USA 6844 Tyler Mendes~ Sophia Nyborg~ M~ F 27 (dnf) 53 dnc 140 157 NED 3920 Mark Hopman~ Niels Hopman~ B~ F 49 39 ‑57 52 140 158 NED 3691 Margriet de Jong~ Annemijn Dragt~ G~ J ‑49 44 49 47 140 159 GBR 839 Grace Pank~ Alex Clayton~ M 44 52 ‑54 45 141 160 CHN 6583 Deng Kai We~ Ouyang Yiming~ B~ J ‑57 46 50 46 142 161 GBR 4924 Rory Kemp~ Archie Kemp~ B~ F ‑56 54 48 44 146 162 CHN 6586 Ding Zao Hui~ Tan Tian Qi~ B~ J ‑57 50 51 45 146 163 GER 6005 Marika Peil~ Tammo Janssen~ B 54 ‑55 53 42 149 164 IRL 6236 Marcus O Leary~ Elysia O Leary~ B~ F 47 (dnc) 54 48 149 165 USA 6742 Teddy Gravanis~ Andrew Wagner~ B 50 (ufd) 54 46 150 166 GBR 5800 Jude Solomons~ Alex Brown~ B 50 46 55 (dnc) 151 167 NED 4308 Lieke Snelderwaard~ Bram Vaessen~ M ‑52 50 52 50 152 168 GBR 5424 James Mansfield~ Spike Marlow~ B~ J 52 50 (dnf) 51 153 169 SWE 875 Filip Frohagen~ Olle Krantz~ B (dnc) dnc 36 dnc 156 170 CHN 6897 Lin Ze Ming~ Ye Hong Yi~ B 56 41 (ret) dne 157 171 CHN 6770 Li Man Yun~ Niu Shi Yin~ G~ J 54 56 ‑58 48 158 172 GBR 4245 Alex Cook~ Frances Daubeny~ M (dnc) 53 dnc 47 160 173 GER 5109 Lasse Zademack~ Lenn Schuetze~ B~ J 51 54 55 (dnc) 160 174 NED 5092 Lars van den Berg~ Max van Mourik~ B~ J 56 (dnc) dnf 48 164 175 CHN 6765 Xing Wang~ Mingzhe Xu~ B 57 53 (dnf) 54 164 176 HKG 6522 Thomas Armistead~ Maddalena Di Salvo~ M 53 55 56 (dnc) 164 177 GBR 1854 Katja Ruda~ Louisa Dixey~ G 55 (dnc) 56 dnc 171