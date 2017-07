Harken 29er Grand Prix Round 8 at Hayling Island Sailing Club

Forty-nine 29ers arrived at Hayling Island Sailing Club over the weekend of 15/16 July with the usual collection of top boats supplemented with some guest sailors like Youth Worlds medallist Tom Darling, RYA squad sailor Owen Bowerman and old hand John Mather. The most prominent in the sailors minds however was Tim Hancock, who a year before BFD'd all but 6 boats in a start in adverse tide. Would they learn their lesson this time?

Tim and his team provided a master class in race management with 8 races sailed - half in 15-20 knots the other half in 6-10 knots, with the fleet ashore by 2:30pm Sunday. This was the last event of the 2016/2017 Harken series with the new format of 1 discard / 8 races and consistency was ultimately to be the deciding factor over the weekend. Peter Newton is also worthy of a mention with some cracking photo's of 29ers flying, literally, around the course.

With a steep sea and strong breeze it was no surprise that Nick Robins and Billy Venis-Ozanne set the pace on Saturday with 1,1,3,1 showing the heavy air speed they displayed at the Youth Nationals. They were led across the line in two races by James Hammett and James Eales though this pair had to contend with a UFD in the last race in adverse tide. Hannah Bristow and Emily Covell back in the 29er after a break from 49er sailing showed their class with a 2,4,4,7 while Charlotte Ormerod and guest crew Tom Darling managed a 2,2,3,9.

The second day started with a few heavy heads after some local celebrations. Shout out to Bobby who sailed incredibly well despite not quite getting his full 8 hours sleep, Charlotte for putting up with a slightly under par Tommy and Hatty for eventually finding Elliot. Luckily it was light winds with a gentle chop so not only were the sleepy heads not tested, but it also gave an opportunity for some of the newer crews to demonstrate their skill with a great performance by Henry and Toby 1,2,5,8. Dan and Finn put in an impressive 1,2,4,4 on day 2 but ultimately however the performance of the day went to Ross and Max who managed to pull up from 4th to overtake Nick and Billy and take the overall win with a consistent and solid two days. First girls went to Hannah and Emily, first mixed to Tommy and Charlotte and first Juniors to Morgan and Hakan. Overall a well run and exciting event with a range of conditions which was a great roundoff to the Grand Prix Series. Watch this space for the GBR boats headed out to the summer internationals.

The Harken series overall was son by Nick and Billy, with Dan and Fin 2nd followed by James and James. Top Girls were Bella and Anna in 4th with 2nd Girls and 5th overall Hannah and Emily. The battle for top mixed was a tie break with Charlotte and Dan just taking the win from Sarah Jarman and Nick Devereux. Top Juniors were Chris James and James Hall.

Pos Sail No Helm Crew Clubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts 1st 2507 MAX CLAPP ROSGO BANHAM ROYAL SOUTHERN YC / BEWL VALLEY SAILING ‑10 3 5 3 1 3 3 3 21 2nd 2661 NICK ROBINS BILLY VENNIS‑OZANNE HAYLING ISLAND SC / HAYLING ISLAND SC/ST 1 1 3 1 ‑12 12 7 1 26 3rd 2379 HANNAH BRISTOW EMILY COVELL 7 4 2 4 9 6 ‑10 6 38 4th 2236 CHARLOTTE ORMEROD TOM DARLING OXFORD SC / DRAYCOTE WATER SC 3 2 9 2 7 ‑31 16 2 41 5th 2203 HATTIE ROGERS ELLIOTT WELLS ROYAL LYMINGTON YC / HISC 2 8 7 5 5 ‑16 11 7 45 6th 2337 DAN ARMSTRONG FIN ARMSTRONG RTYC 6 (UFD) 14 15 2 1 4 4 46 7th 2344 JAMES HAMMETT JAMES EALES HISC / RLYC 9 7 1 (UFD) 6 4 14 10 51 8th 2343 BELLA FELLOWS ANNA STURROCK LOCH TUMMEL SC/ROYAL TAY YC 4 9 8 (DNC) 4 5 8 15 53 9th 2241 HENRY JAMESON TOBY ATHERTON HAYLING ISLAND SC / GURNARD SC/HISC 13 13 ‑21 16 8 2 1 5 58 10th 2399 BOBBY HEWITT FREDDIE SIMES LEIGH & LOWTON SC / HISC 17 6 4 7 3 17 ‑25 9 63 11th 2493 EWAN LUKE HARVEY MARTIN LLANDUDNO SC 8 (UFD) 16 13 11 19 6 27 100 12th 2123 JESSIE MAIN JESS JARMAN WARSASH SC 18 ‑26 24 20 15 7 2 20 106 13th 2332 TOBY COPE HARRY PULFORD CARSINGTON SC / LLYN BRENIG SC 15 10 20 ‑27 20 18 15 17 115 14th 2118 JAMES HOLLIS JAKE HARDMAN RTYC / HISC (DNF) 12 13 11 28 24 13 16 117 15th 1781 LUKE GRIBBIN EWAN GRIBBIN PAIGNTON SC 12 23 19 8 ‑26 13 23 21 119 16th 2545 CHRIS JAMES JAMES HALL HISC/ROYAL SOUTHERN YC / HISC 21 14 10 14 18 37 ‑43 13 127 17th 2414 HUW EDWARDS AMY BALE PWLLHELI SC 16 17 11 10 ‑40 28 19 30 131 18th 2479 COURTNEY BILBROUGH HANNA BRANT HISC 14 11 15 12 29 ‑32 24 26 131 19th 2494 MORGAN ARCHER HAKAN DIGBY BLUE CIRCLE SC / QUEEN MARY SC 27 27 ‑35 18 10 10 20 25 137 20th 1322 SAM KNEALE CIAN ASHBY CARDIFF BAY YC / ROYAL LYMINGTON YC 23 21 ‑29 19 14 11 22 28 138 21st 2022 EMMA TARDREW ORLA MITCHELL HAYLING ISLAND SC / HISC 22 20 ‑37 26 21 15 12 22 138 22nd 2347 FREYA BLACK COLETTE BACON HISC / ROYAL CORINTHIAN YC 36 16 23 (DNF) 27 8 27 12 149 23rd 2216 WILL CUNLIFFE JAMES CUNLIFFE ROYAL TORBAY YC 20 15 12 6 32 35 36 ‑37 156 24th 2336 MILLIE ALDRIDGE JESS JOBSON PARKSTONE YC / ROYAL TORBAY YC 24 30 22 17 25 ‑33 21 19 158 25th 1504 ELLIE WALTON BEN TODD DRAYCOTE WATER SC/HISC / DRAYCOTE WATER 19 22 ‑30 22 19 21 28 29 160 26th 2327 CHARLOTTE GORDON NATHANIEL GORDON PARKSTONE YC 11 24 33 (UFD) 13 34 31 18 164 27th 2381 HANNAH ROBERTS‑STRAW ANNA ROWE CARDIFF BAY YC / ISLAND BARN RESERVOIR S 32 19 17 24 22 20 ‑35 31 165 28th 1972 VICKY COWAN PHILLY ALA PORTCHESTER SC / HISC/MENGEHAM RYTHE SC 28 35 ‑39 28 23 14 18 23 169 29th 2025 SARAH JARMAN JOHN MATHER RLYMYC / BUDWORTH SC 5 5 6 9 (DNC) DNC DNC DNC 178 30th 1905 EDOARDO SIROLLA FEDERICO SIROLLA QUEEN MARY SC ‑34 32 31 25 31 26 29 14 188 31st 2172 CAITLIN WEBSTER MADDIE WYLIE CHEW VALLEY LAKE SC/HISC / CHEW VALLEY L 37 25 38 (DNF) 39 30 9 11 189 32nd 2113 RORY FULTON JAMIE MACAULAY BOUGH BEECH SC / BOUGH BEECH SC/ROYAL VI 26 28 18 30 33 25 30 ‑38 190 33rd 2025 SARAH JARMIN OWEN BOWERMAN RLYMYC (DNC) DNC DNC DNC 16 9 5 24 207 34th 382 SAM COOPER ANNA ZUURMOND MENGEHAM RYTHE SC 29 31 34 23 38 29 ‑41 32 216 35th 1858 HENRY CHANDLER LOUIS JOHNSON EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC / HAYLING (DNF) DNC DNC DNC 17 22 17 8 217 36th 619 GEORGE RICHARDS GREGORY BROWN R LYM Y C / LYMINGTON TOWN SC 35 36 42 (DNC) 24 23 32 33 225 37th 2338 LOUIS WRIGHT WILL JARMAN WARSASH SC / HISC 41 34 26 21 (DNF) 36 39 40 237 38th 843 ISHBEL ZUURMOND OLI KING ISHBEL ZUURMOND/MENGEHAM RYTHE SC 25 33 32 (DNF) 37 27 42 42 238 39th 2329 FERGUS FOX HARRY FOX BURGHFIELD SC 38 18 (DNF) UFD 30 42 33 39 251 40th 2222 CHARLES ELLIOTT JACK MILLER FELPHAM SC/HISC 31 38 28 (UFD) 42 43 37 34 253 41st 1220 FLOSSIE TANNER LUCY PENNANT QUEEN MARY SC/SILVER WING SC / HISC 40 39 43 (DNC) 35 39 26 41 263 42nd 772 CAM BARR POLLY SANDISON NETLEY SC 42 40 40 29 ‑43 38 38 43 270 43rd 408 ADAM SANDISON TOBY HEATHER NETLEY SC 43 42 41 (DNC) 36 44 34 36 276 44th 2018 LUCY WILSON BEN IBBOTSON ASYC/RTYC / ANNANDALE 33 (DNC) DNC DNC 34 40 40 35 284 45th 900 GEORGE TARDREW TRISTAN PAYNE HAYLING ISLAND SC 30 29 25 (UFD) DNC DNC DNC DNC 288 46th 1244 TOBY SCHOFIELD LIAM VASS FELPHAM SC 39 37 27 (DNC) DNF 45 DNC DNC 301 47th 2128 ZOE KING ELLA JOHNSON HISC / EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC 44 41 36 (DNF) DNC DNC DNC DNC 325 48th 2292 IZZI BRISTOW M BRISTOW LEIGH AND LOWTON SC / LEIGH AND LOWTON/W (DNC) DNC DNC DNC 41 41 DNC DNC 337 49th 1967 JAMIE ALLEN CHRISTOPHER CLARK HISC (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 357 49th 2416 JAMES LEETCH JESS FLINT RUTLAND SC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 357

Pos Sail No Helm Crew Club GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 R8 Pts 1st 2661 NICK ROBINS BILLY VENNIS OZANNE HAYLING ISLAND SC / HISC 1 ‑8 (DNC) 1 ‑2 1 1 2 6 2nd 2337 DAN ARMSTRONG FIN ARMSTRONG RTYC ‑18 5 (DNC) 3 1 3 4 ‑6 16 3rd 2344 JAMES HAMMETT JAMES EALES HISC / RLYC 3 4 (DNC) 2 3 (DNC) 6 ‑7 18 4th 2343 BELLA FELLOWS ANNA STURROCK YEALM YC / LOCH TUMMEL SC/ROYAL TAY YC ‑11 ‑20 3 10 ‑11 5 2 8 28 5th 2379 HANNAH BRISTOW EMILY COVELL LEIGH & LOWTON SC / HAYLING ISLAND SC 2 1 23 4 (DNC) (DNC) (DNC) 3 33 6th 2236 CHARLOTTE ORMEROD DANIEL LEWIS OXFORD SC / DRAYCOTE WATER SC ‑17 12 1 ‑16 9 13 3 (DNC) 38 7th 2025 SARAH JARMAN NICK DEVEREUX RLYMYC / BUDWORTH SC 10 9 (DNC) 8 5 6 (DNC) (DNC) 38 8th 1781 LUKE GRIBBIN EWAN GRIBBIN PAIGNTON SC 14 (DNC) 14 ‑17 ‑39 4 7 15 54 9th 2292 ED NORBURY BEN TODD WARSASH SC / HAYLING ISLAND SC 9 17 6 14 ‑38 8 (DNC) (DNC) 54 10th 2118 JAMES HOLLIS JAKE HARDMAN BARTLEY GREEN 13 16 4 11 ‑22 (DNC) (DNC) 14 58 11th 2040 RYAN BUSH LOUIS GIBBS BRISTOL CORINTHIAN YC / CHEW VALLEY LAKE 16 ‑23 9 19 15 (DNC) 14 (DNC) 73 12th 2477 ALICE HANDLEY ZOE JAMES HISC 26 ‑31 10 (DNC) 17 11 13 (DNC) 77 13th 2545 CHRIS JAMES JAMES HALL HISC/ROYAL SOUTHERN YC / HISC ‑25 21 8 (DNC) 13 22 ‑25 16 80 14th 2507 MAX CLAPP ROSGO BANHAM ROYAL SOUTHERN YC / BEWL VALLEY SAILING 8 2 (DNC) 50 (DNC) 22 (DNC) 1 83 15th 2493 EWAN LUKE ZAC BLOMELEY LLANDUDNO SC 28 15 (DNC) 21 10 12 (DNC) (DNC) 86 16th 2416 JAMES LEETCH JESS FLINT RUTLAND SC 20 22 (DNC) 13 23 9 (DNC) ‑49.5 87 17th 2494 MORGAN ARCHER HAKAN DIGBY BLUE CIRCLE SC / QUEEN MARY SC ‑35 ‑36 (DNC) 31 8 22 8 19 88 18th 111 COURTNEY BILBROUGH HANNA BRANT HISC / OXFORD SC 33 13 (DNC) 5 21 (DNC) (DNC) 18 90 19th 2216 WILL CUNLIFFE JAMES CUNLIFFE ROYAL TORBAY YC (DNC) (DNC) 7 12 30 (DNC) 20 23 92 20th 2123 JESSIE MAIN JESS JARMAN WARSASH SC (DNC) 25 34 ‑35 12 (DNC) 11 12 94 21st 2046 OLLIE DIXON DYLAN WALENDY‑WRIGLEY ROYAL HARWICH YC / HARWICH TOWN SC 15 18 12 26 29 (DNC) (DNC) (DNC) 100 22nd 1702 TOBY COPE HARRY PULFORD CARSINGTON SC/RUDYARD LAKE SC / LLYN BRE 29 ‑46 16 (DNC) 26 22 (DNC) 13 106 23rd 1322 SAM KNEALE CIAN ASHBY CARDIFF BAY YC / ROYAL LYMINGTON YC (DNC) (DNC) 26 ‑34 24 14 23 20 107 24th 2173 ETHAN LEAHY ROBERT RICHARDSON WINDERMERE SCHOOL / RWYC/ULLSWATER YC 30 24 (DNC) 25 25 10 (DNC) (DNC) 114 25th 1972 VICKY COWAN PHILLY ALA PORTCHESTER SC / HISC/MENGEHAM RYTHE SC 36 33 27 ‑50 ‑41 (DNC) 26 28 150 26th 1754 MILLIE ALDRIDGE JESS JOBSON PARKSTONE YC / ROYAL TORBAY YC ‑38 32 (DNC) 38 36 (DNC) 24 24 154 27th 843 HUGO BURROWS OLI KING OXFORD SC/WEST OXFORDSHIRE SC 32 52 19 23 40 (DNC) (DNC) (DNC) 166 28th 1905 EDOARDO SIROLLA FEDERICO SIROLLA QUEEN MARY SC 43 37 (DNC) 27 31 (DNC) (DNC) 30 168 29th 2399 BOBBY HEWITT MATTHEW LECKIE LEIGH AND LOWTON SC / LEIGH & LOWTON SC 5 7 5 7 (DNC) (DNC) (DNC) DNC 171 30th 2327 CHARLOTTE GORDON DANI MIDDLETON PARKSTONE YC / SALTASH SC 49 ‑50 33 40 34 (DNC) 17 (DNC) 173 31st 2347 FREYA BLACK ORLA MITCHELL HISC 12 11 (DNC) 24 6 (DNC) (DNC) DNC 200 32nd 2045 LUCY WILSON ALLY FERGUSON ASYC/RTYC / LOCH TUMMEL SC/ROYAL TAY YC 34 (DNC) 11 33 (DNC) 17 (DNC) DNC 242 33rd 2381 HANNAH ROBERTS‑STRAW ANNA ROWE CARDIFF BAY YC / ISLAND BARN RESERVOIR S (DNC) (DNC) (DNC) DNC 27 16 27 27 244 34th 2113 RORY FULTON JAMIE MACAULAY BOUGH BEECH SC 21 35 (DNC) (DNC) 19 (DNC) DNC 32 254 35th 2222 CHARLES ELLIOTT JACK MILLER FELPHAM SC (DNC) (DNC) 18 (DNC) 32 DNC 22 40 259 36th 403 ELLIOTT KUZYK LEWIS BROWN PARKSTONE YC / CALSHOT SC/LYMINGTON TOWN (DNC) 44 15 15 48 (DNC) (DNC) DNC 269 37th 2345 FERGUS FOX HARRY FOX BURGHFIELD SC (DNC) (DNC) 38 43 (DNC) DNC 29 39 296 38th 1908 BETH ALBONE LIAM VASS CHICHESTER YC/MILTON KEYNES SC / FELPHAM 45 40 28 (DNC) 44 (DNC) (DNC) DNC 304 39th 310 GEORGE TARDREW FREDDIE SIMES HISC 6 6 (DNC) 6 (DNC) (DNC) DNC DNC 312 40th 2241 HENRY JAMESON TOBY ATHERTON HAYLING ISLAND SC / GURNARD SC/HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 18 7 DNC 9 328 41st 2203 HATTIE ROGERS TILLY MATTHEWS ROYAL LYMINGTON YC / CARDIFF BAY YC/ROYA 23 14 (DNC) 18 (DNC) (DNC) DNC DNC 349 42nd 2241 TOBY ATHERTON HENRY JAMESON GURNARD SC/HISC / HAYLING ISLAND SC (DNC) 29 17 29 (DNC) (DNC) DNC DNC 369 43rd 773 ALICE SMITH MATT HODGES QMSC/HISC / QUEEN MARY SC (DNC) 26 (DNC) 22 33 (DNC) DNC DNC 375 44th 2229 HANNAH ROBERTS‑STRAW AMY BALE CARDIFF BAY YC / SOUTH CAERNARFONSHIRE Y 47 38 (DNC) 32 (DNC) (DNC) DNC DNC 411 45th 724 ALICE EDMONDS BEN SYKES CHEW VALLEY LAKE SC 41 (DNC) 36 41 (DNC) (DNC) DNC DNC 412 46th 2206 MARA LYON SOPHIE KIRK LARGS SC / STOKES BAY SC 40 45 (DNC) 36 (DNC) (DNC) DNC DNC 415 47th 470 ERIC MCFARLANE BOND JUDE MCFARLANE BOND CHEW VALLEY LAKE SC (DNC) 48 25 50 (DNC) (DNC) DNC DNC 417 48th 2028 DAISY LEE‑BROWNE CAITIE ATKIN WHITSTABLE YC (DNC) 43 (DNC) 37 49 (DNC) DNC DNC 423 49th 2341 PATRICK CROGHAN DOM LEWIS QUEEN MARY SC / BOSHAM SC (DNC) 3 (DNC) (DNC) 7 DNC DNC DNC 451 50th 2399 BOBBY HEWITT FREDDIE SIMES LEIGH & LOWTON SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 14 DNC DNC 10 465 51st 1220 HARVEY MARTIN TRISTAN PAYNE HISC 19 19 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 479 52nd 2172 ANA PATERSON MADDIE WYLIE YORKSHIRE DALES SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 20 DNC 28 DNC 489 53rd 2414 SAM COOPER AMY BALE WEST LANCASHIRE YC / SOUTH CAERNARFONSHI (DNC) (DNC) (DNC) DNC 35 15 DNC DNC 491 54th 2022 EMMA TARDREW ANNA ROWE HISC / ISLAND BARN RESERVOIR SC 27 27 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 495 55th 1959 IZZI BRISTOW SIMON HALL LEIGH & LOWTON SC / LEIGH & LOWTON SC/WK (DNC) (DNC) (DNC) DNC 37 22 DNC DNC 500 56th 1041 JOE BRADLEY WILL JARMAN HILL HEAD SC / WARSASH SC (DNC) 42 20 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 503 57th 2242 ELLEN MORLEY HANNAH TUCKER 37 28 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 506 58th 1971 RORY ODELL ELLIOTT MARSHALL NORTHAMPTON SC / DRAYCOTE WATER SC 22 (DNC) (DNC) 50 (DNC) DNC DNC DNC 513 59th 1286 ISHBEL ZUURMOND ANNA ZUURMOND MENGEHAM RYTHE SC (DNC) (DNC) 32 (DNC) 46 DNC DNC DNC 519 60th 1505 HANNAH SCOTT BEN IBBOTSON ANNANDALE SC/LOCH VENACHAR SC / ANNANDAL 39 (DNC) (DNC) 42 (DNC) DNC DNC DNC 522 61st 619 GEORGE RICHARDS GREGORY BROWN (DNC) (DNC) (DNC) 50 DNC DNC DNC 36 527 62nd 2175 RORY ANGUS GREGOR ANGUS ROYAL TAY YC/WORMIT BOATING CLUB (DNC) (DNC) (DNC) 39 47 DNC DNC DNC 527 63rd 311 ROBIN JONES SVEN WHITE DRAYCOTE WATER SC/HYKEHAM SC / DRAYCOTE 42 (DNC) (DNC) 50 (DNC) DNC DNC DNC 533 64th 1158 KIYO WONG ELLIE WALL IBRSC 50 53 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 544 65th 2478 HUW EDWARDS JOSH DAWSON CLWB HWYLIO PWLLHELI SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 2 DNC DNC 590 66th 1508 GEORGE TARDREW HARVEY MARTIN (DNC) (DNC) 2 (DNC) DNC DNC DNC DNC 590 67th 2236 CHARLOTTE ORMEROD TOM DARLING OXFORD SC / DRAYCOTE WATER SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 4 592 68th 2203 HATTIE ROGERS EMILY COVELL ROYAL LYMINGTON YC / HAYLING ISLAND SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 4 DNC DNC DNC 592 69th 2331 ARRAN HOLMAN JOSH DAWSON CLWB HWYLIO PWLLHELI SC 4 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 592 70th 2203 HATTIE ROGERS ELLIOTT WELLS ROYAL LYMINGTON YC / HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 5 593 71st 2379 HANNAH BRISTOW NATHANIEL GORDON PARKSTONE YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 5 DNC 593 72nd 2381 HAMISH TAYLOR RORY ROSE CLYDE CRUISING CLUB / ABERDEEN & STONEHA 7 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 595 73rd 2507 ROSGO BANHAM EMILY COVELL BEWL VALLEY SAILING ASSOCIATION/DATCHET (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 9 DNC 597 74th 2223 ROBBIE KING JOSH DAWSON CLWB HWYLIO PWLLHELI SC (DNC) (DNC) (DNC) 9 DNC DNC DNC DNC 597 75th 1504 ELLIE WALTON EVE TOWNEND DRAYCOTE WATER SC/HISC / DRAYCOTE WATER (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 10 DNC 598 76th 1504 ELLIE WALTON JOSH DAWSON DRAYCOTE WATER SC / PWLLHELI SC (DNC) 10 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 598 77th 2493 EWAN LUKE HARVEY MARTIN LLANDUDNO SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 11 599 78th 138 SAM JONES JOSEPH BRADLEY HILL HEAD SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 12 DNC 600 79th 1504 ELLIE WALTON EMMA BARNETT DRAYCOTE WATER SC (DNC) (DNC) 13 (DNC) DNC DNC DNC DNC 601 80th 1153 EMMA JAMES MORGAN PEACH PARKSTONE YC / ROYAL TORBAY YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 15 DNC 603 81st 2118 JAMES HOLLIS PADDY KEACH RTYC / HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 16 DNC 604 82nd 1504 ELLIE WALTON EMMA LOVERIDGE DRAYCOTE WATER SC/HISC / DRAYCOTE WATER (DNC) (DNC) (DNC) DNC 16 DNC DNC DNC 604 83rd 2414 HUW EDWARDS AMY BALE PWLLHELI SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 17 605 84th 2432 CAITLIN WEBSTER LUCY FERGUSON RTYC / WINDERMERE SCHOOL (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 18 DNC 606 85th 2289 PIERCE HARRIS LUCY FERGUSON WINDERMERE SCHOOL (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 18 DNC DNC 606 86th 1908 PAUL ABLONE OLLIE DIXON CHICHESTER YC/MKSC / ROYAL HARWICH YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 19 DNC 607 87th 2331 EDDIE FARRELL OLIVER GIBSON LLANDUDNO SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 19 DNC DNC 607 88th 1504 ELLIE WALTON PADDY KEECH DRAYCOTE WATER SC (DNC) (DNC) (DNC) 20 DNC DNC DNC DNC 608 89th 2022 EMMA TARDREW ORLA MITCHELL HAYLING ISLAND SC / HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 21 609 90th 2493 EWAN LUKE HARRY PULFORD LLANDUDNO SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 21 DNC 609 91st 2338 CAITLIN WEBSTER LOUIS WRIGHT CHEW VALLEY LAKE SC/HISC / HISC (DNC) (DNC) 21 (DNC) DNC DNC DNC DNC 609 92nd 2347 FREYA BLACK COLETTE BACON HISC / ROYAL CORINTHIAN YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 22 610 93rd 726 LAUREN BENTLEY TOM CALLAN FELPHAM SC / LITTLETON SC (DNC) (DNC) 22 (DNC) DNC DNC DNC DNC 610 94th 1754 MILLIE ALDRIDGE AN OTHER1 PARKSTONE YC (DNC) (DNC) 24 (DNC) DNC DNC DNC DNC 612 95th 1504 ELLIE WALTON WILL COOK DRAYCOTE WATER SC / HAYLING ISLAND SC 24 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 612 96th 1504 ELLIE WALTON BEN TODD DRAYCOTE WATER SC/HISC / DRAYCOTE WATER (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 25 613 97th 2327 CHARLOTTE GORDON NATHANIEL GORDON PARKSTONE YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 26 614 98th 2433 WILL JARMAN JOE BRADLEY WARSASH SC / HILL HEAD SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 28 DNC DNC DNC 616 99th 2478 HUW EDWARDS IAGO DAVIES CLWB HWYLIO PWLLHELI SC (DNC) (DNC) (DNC) 28 DNC DNC DNC DNC 616 100th 2025 SARAH JARMAN JOHN MATHER RLYMYC / BUDWORTH SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 29 617 101st 2229 HANNAH ROBERTS‑STRAW EMMA HATTERSLEY CARDIFF BAY YC (DNC) (DNC) 29 (DNC) DNC DNC DNC DNC 617 102nd 2305 BEN BATCHELOR MAT PERRY ISLE OF MAN YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 30 DNC 618 103rd 382 SAM COOPER ALASTAIR RIMMER WEST LANCASHIRE YC (DNC) (DNC) (DNC) 30 DNC DNC DNC DNC 618 104th 1277 TOBY MIZZI SOPHIE BENTLEY LITTLETON SC / FELPHAM SC (DNC) (DNC) 30 (DNC) DNC DNC DNC DNC 618 105th 138 SAM JONES MATTHEW BAMBER HILL HEAD SC / ROYAL VICTORIA ISLE OF WI (DNC) 30 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 618 106th 2172 CAITLIN WEBSTER MADDIE WYLIE CHEW VALLEY LAKE SC/HISC / CHEW VALLEY L (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 31 619 107th 1328 TADDY HORACEK FINN PRITCHARD BCYC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 31 DNC 619 108th 1324 ROSIE HILL IEUAN HARRISON STOKES BAY SC (DNC) (DNC) 31 (DNC) DNC DNC DNC DNC 619 109th 1322 TOM DAWSON SAM KNEALE CBYC/PWLLHELI / CBYC 31 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 619 110th 2028 ALICE SENIOR CAITIE ATKIN MOUNTBATTEN WATERSPORTS CENTRE / WHITSTA (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 32 DNC 620 111th 2025 SARAH JARMIN OWEN BOWERMAN RLYMYC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 33 621 112th 14 SOPHIE JUDD MOLLY BURNS RTYC / ROYAL TORBAY YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 33 DNC 621 113th 382 SAM COOPER ANNA ZUURMOND MENGEHAM RYTHE SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 34 622 114th 1867 TOM HOLLIDAY OLLIE DENNIS EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC (DNC) 34 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 622 115th 1858 HENRY CHANDLER LOUIS JOHNSON EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC / HAYLING (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 35 623 116th 54A MILLIE ALDRIDGE AN OTHER2 (DNC) (DNC) 35 (DNC) DNC DNC DNC DNC 623 117th 2338 LOUIS WRIGHT WILL JARMAN WARSASH SC / HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 37 625 118th 1779 IZZI BRISTOW AN OTHER LEIGH AND LOWTON SC (DNC) (DNC) 37 (DNC) DNC DNC DNC DNC 625 119th 843 ISHBEL ZUURMOND OLI KING ISHBEL ZUURMOND/MENGEHAM RYTHE SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 38 626 120th 174 ALICE SENIOR SAM DAVIS POOLE YC (DNC) (DNC) 39 (DNC) DNC DNC DNC DNC 627 121st 174 STEVE NORBURY LUCY TARDREW WARSASH SC / HISC (DNC) 39 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 627 122nd 1158 LIAM SCHEISS ELLIE WALL CHIPSTEAD SC / IBRSC (DNC) (DNC) 40 (DNC) DNC DNC DNC DNC 628 123rd 1220 FLOSSIE TANNER LUCY PENNANT QUEEN MARY SC/SILVER WING SC / HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 41 629 124th 311 ROBIN JONES HUTCH HUTCHISON DRAYCOTE WATER SC/HYKEHAM SC / HUNTS SC (DNC) 41 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 629 125th 772 CAM BARR POLLY SANDISON NETLEY SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 42 630 126th 28B HARRY JONES CAITLIN ATKIN WHISTABLE YC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 42 DNC DNC DNC 630 127th 408 ADAM SANDISON TOBY HEATHER NETLEY SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 43 631 128th 2022 EMMA TARDREW JOSH BONIFACE HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 43 DNC DNC DNC 631 129th 2018 LUCY WILSON BEN IBBOTSON ASYC/RTYC / ANNANDALE (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 44 632 130th 2022 EMMA TARDREW TRISTAN PAYNE HAYLING ISLAND / HAYLING ISLAND SC (DNC) (DNC) (DNC) 44 DNC DNC DNC DNC 632 131st 2414 DAISY LEE‑BROWNE TOM BALE WHITSTABLE SC / SOUTH CAERNARFONSHIRE YC 44 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 632 132nd 900 GEORGE TARDREW TRISTAN PAYNE HAYLING ISLAND SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 45 633 133rd 900 GEORGE TARDREW CHARLIE HUTCHINGS WARSASH SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC 45 DNC DNC DNC 633 134th 544 RYAN BAILEY JOE PURDIE DABCHICKS SC (DNC) (DNC) (DNC) 45 DNC DNC DNC DNC 633 135th 1244 TOBY SCHOFIELD LIAM VASS FELPHAM SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 46 634 136th 2028 LUCY PENNANT CAITIE ATKIN HAYLING ISLAND SC / WHITSTABLE YC 46 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 634 137th 2128 ZOE KING ELLA JOHNSON HISC / EMSWORTH SC/HAYLING ISLAND SC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 47 635 138th 726 LAUREN BENTLEY SOPHIE BENTLEY FELPHAM SC (DNC) 47 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 635 139th 2292 IZZI BRISTOW M BRISTOW LEIGH AND LOWTON SC / LEIGH AND LOWTON/W (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 48 636 140th 167 ALI DOLAN GRáINNE YOUNG BLESSINGTON SC / NATIONAL YC 48 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 636 141st 1385 RORY DINWOODIE SAM QUICK CHEW VALLEY LAKE SC (DNC) 49 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 637 142nd 1967 JAMIE ALLEN CHRISTOPHER CLARK HISC (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 49.5 637.5 143rd 313 MEGAN THORNLEY JAMES ABBATT ULLSWATER YC (DNC) (DNC) (DNC) 50 DNC DNC DNC DNC 638 143rd 2331 TOM DAWSON HARRY PULFORD CLWB HWYLIO PWLLHELI SC / LLYN BRENIG SC (DNC) (DNC) (DNC) 50 DNC DNC DNC DNC 638 143rd 543 ARCHIE LECKIE CHARLIE HUTCHINGS LEIGH & LOWTON SC / WARSASH SC (DNC) (DNC) (DNC) 50 DNC DNC DNC DNC 638 146th 1220 FLOSSIE TANNER ELEANOR ELDER (DNC) 51 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 639